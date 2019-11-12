Galatasaray'da kulübün önde gelen isimleri Faruk Süren'in başkan olmasını istiyor

Seçime gidilmesi durumunda başkanlık süresinin 1.5 yıl olacağı ve bazı üyelerin, kulübün bu süreyi efsane başkanı Faruk Süren yönetiminde geçirmesi gerektiğini düşündüğü öğrenildi.

1996-2000 yılları arasında Fatih Terim'le birlikte müthiş bir iş birliğine imza atan Süren'e kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar da Süren'in başkanlığa geri dönmesine oldukça sıcak bakıyor. Daha önce de adı birçok başkanlık için geçen ancak yapılan teklifleri kabul etmeyen Faruk Süren'in bu kez nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.

(Fotomaç)