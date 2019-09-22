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22 Eylül 2019 Pazar 09:29:45 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 09:30:51

Galatasaray'da ilginç gelişme! Albayrak başkan adayı mı oluyor?

G.SARAY’da yönetim mahkeme kararıyla kulübün kongreye gitmesini engellemişti. Ancak kulüp içinde ilginç olaylar yaşanıyor.

GÜNEŞ

G.SARAY’da yönetim mahkeme kararıyla kulübün kongreye gitmesini engellemişti. Ancak kulüp içinde ilginç olaylar yaşanıyor.

Yönetim içinde başkan ve yöneticiler arasında koltuk kavgaları yaşandığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söylediği öne sürüldü. Başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın başkan Mustafa Cengiz’den yana tavır koyduğu öğrenildi.

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