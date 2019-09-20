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20 Eylül 2019 Cuma 11:20:29 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 11:21:40

Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan ve Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda mücadele edeceği üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başladı.

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Kayserispor ile Kasımpaşa galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
 
Üç kulvarda mücadelesine devam eden Cimbom'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Galatasaray'ı ara transfer döneminde de hareketli bir dönem bekliyor.
 
Aslan, sezonun sona ermesiyle kiralık oyuncular da dahil 7 oyuncusunu takımdan göndermişti. Galatasaray'da sezon sonunda ayrılan 7 ismi ardından ara transfer dönemi ve sezon sonunda ayrılacak isimler de netleşti.
 
İşte detaylar...
 
MARTIN LINNES KİRALANACAK
 
Sarı-kırmızılılar, TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede adına yer vermediği ve kadro dışı bıraktığı Martin Linnes'i ara transfer döneminde kiralamayı planlıyor. Arjantin'den talipleri olduğu iddia edilen Norveçli futbolcunun da kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Linnes'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021'e kadar devam ediyor.
 
EMRE TAŞDEMİR YOLCU
 
Cimbom'un ara transfer döneminde yollarını ayırmak istediği bir diğer isimse Emre Taşdemir... Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda yeterince forma şansı bulamamıştı.
 
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre, ara transfer döneminde satılamazsa sezon sonunda boşa çıkacak. 
 
AHMET ÇALIK'A TALİP VAR
 
Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı düşündüğü isimlerden biri de Ahmet Çalık... 2017 yılının ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki stoper, geldiği günden bu yana tıpkı Emre Taşdemir gibi düzenli forma şansı bulamamıştı.
 
UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi oyuncu listesine dahil edilmeyen Ahmet'in adı Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile anılmıştı. Yönetimin sezon sonunda 25 yaşındaki stoper için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. 
 
MARIANO DA AYRILIYOR
 
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ beki Mariano ile de yollarını ayıracak. 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli futbolcuya ülkesinden talipler olduğu öğrenildi. 
 
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren diğer isimlerse şu şekilde:
 
DONK
 
NAGATOMO
 
SELÇUK
 
NZONZI (KİRALIK - 1 YIL DAHA OPSİYONU VAR)
 
SERI (KİRALIK)
 
LEMINA (KİRALIK)
 
ANDONE (KİRALIK)
 
YUNUS AKGÜN
 
EMRE MOR (KİRALIK)

 

(A SPOR)

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