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20 Ocak 2020 Pazartesi 21:05:36 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 21:06:47

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'dan flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu UltrAslan, Arda Turan transferi hakkında bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu UltrAslan, Arda Turan transferi hakkında bir açıklama yayınladı.

UltrAslan'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur.  Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir.

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