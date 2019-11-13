13 Kasım 2019 Çarşamba 10:48:14 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:49:50
Galatasaray sezon başı alamadı, Ocak'ta getiriyor
CİM-BOM’UN Rusya’da Krylya Sovetov forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Aleksandr Sobolev’i yeniden gündemine aldığı iddia edildi.
AKŞAM
Geçtiğimiz yaz aylarında yetenekli futbolcunun transferine izin verilmemişti. Ancak Rus basınında ocak ayında bu işin bitebileceği yazıldı. Bu sezon ligde 16 maça çıkan Sobolev, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
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