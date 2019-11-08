Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor!

Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer dönemi için kaynak arayışına girdi ancak FFP ile yapılan anlaşmadan dolayı futbolcu satmadan, herhangi bir transfer yapamayan sarı-kırmızılı yönetimin eli kolu adeta bağlandı.

Öncelikli olarak satış potansiyeli olan Feghouli ve Belhanda'yı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, iki futbolcunun da şu ana kadar gösterdiği hayal kırıklığı performanstan dolayı herhangi bir teklif almadı. Belhanda ve Feghouli üzerine plan yapan sarı-kırmızılı yönetimin bir diğer altetnatifi de Luyindama'ydı ancak o süreçte de beklenen olmadı.

8 milyon euro bonservis bedeli ile büyük umutlar ile transfer edilen Luyindama için 13 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, Luyindama'nın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan performansının ardından belirlediği bonservis bedelinde de revizeye gitmek zorunda kalacak.

(Sporx)