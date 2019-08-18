18 Ağustos 2019 Pazar 16:10:41 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:16:44
Galatasaray: Hasan Şaş'a yapılan saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağız
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." (AA)
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