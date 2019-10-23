Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

A Grubu puan durumu

1- PSG / 9 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray’ın umudu ise halen sürüyor. Cim Bom, sıradaki maçında 6 Kasım’da Madrid’e gidecek. Cim Bom burada kaybetse bile Avrupa Ligi şansı devam edecek. 22 Kasım’da Brugge’u ağırlayacak olan Aslan, taraftarının önünde kazanırsa umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.

Galatasaray, Real Madrid'i bekleyecek

Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real’in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım’da Madrid’i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16’ya çıkabilecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge 0 - 0 GALATASARAY

TSİ 22.00 / PSG 3 - 0 Real Madrid

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge 0 - 5 PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid