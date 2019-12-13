Galatasaray’da tablo çok acı! 360 milyonluk fiyasko...

PSG'ye 5-0 yenilen Galatasaray tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi performanslarından birisine imza attı... Oysa ki Sarı-Kırmızılılar sezon başı Avrupa'da büyük hedefler için önemli bir yatırım yapmıştı. Yönetim bonservis, kira ve imza parası için 10.8 milyon Euro'yu kasasından çıkardı.

FALCAO'YA 7 MİLYON EURO!

Ayrıca futbolcuların toplam maaş maliyeti 45 milyon Euro'yu buldu... Sadece Falcao'ya 7 milyon Euro ödendi. 1 yıllık maliyet 56 milyon Euro'yu (Yaklaşık 360 milyon lira) buldu.

TÜM İSTATİSTİKLERDE DİPTE!

Ancak Galatasaray 6 maçta 14 gol yerken, sadece 1 gol atıp 2 puanda kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan, en az şut çeken ve en az atak denemesi yapan takımı oldu.

TARTIŞILAN İSİM: FATİH TERİM

Süper Lig'de zirvenin 7 puan gerisinde kalan, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Tuzla'ya yenilen Galatasaray'da Fatih Terim belki de kariyerinde ilk kez bu kadar ciddi şekilde tartışılıyor.

FRANSIZ BASINI: PSG EZDİ GEÇTİ

PSG'nin farklı galibiyeti Fransız basınında geniş yankı buldu. İşte başlıklar: L'equipe: PSG, G.Saray'ı hasta etti. Le Parisien: Zayıf G.Saray karşısında kolay galibiyet. Le Point: PSG ezdi geçti. Oues France: Maçın fiyaskosu Türkler'in oyun planıydı. Madeinfoot: PSG zayıf bir takımla oynamanın avantajını kullandı.

3 MAÇTA 5 ŞUT ÇEKEBİLDİ

Büyük umutlarla alınan Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyebildi. Hiç gol atamayan Kolombiyalı yıldız sadece 5 şut çekebildi.

TWITTER;

Sezona ne umutlarla girmiştik... Şimdi düştüğümüz duruma bak. Ne acı!..

Terim sürekli ocak ayı diyor ama önce kendi değişmeli bunu bilmiyo

Hayatımda hiç bu kadar ruhsuz futbolcuyu bir arada görmemiştim. Büyük rezillik.

Galatasaray'ın maaş bütçesi:

(Takvim)