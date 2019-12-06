  • Bist 100
    108802
  • Dolar
    5,7677
  • Euro
    6,4001
  • Altın
    273,0800
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Kurum: (Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak Bakan Kurum: (Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak
Ferdi Kadıoğlu, Yanal'ın gözüne girdi Ferdi Kadıoğlu, Yanal'ın gözüne girdi
Dünya 'Mevlana diyarı'nda buluşacak Dünya 'Mevlana diyarı'nda buluşacak
Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' sergisi açıldı Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' sergisi açıldı
'Baba Parası' filminin ilk fragmanı yayınlandı 'Baba Parası' filminin ilk fragmanı yayınlandı
Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek
'Sibirya'dan Sevgilerle' sergisi yarın açılacak 'Sibirya'dan Sevgilerle' sergisi yarın açılacak
Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum' Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum'
Bakan Berat Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem Bakan Berat Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz
Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
Türk muhabire kur yaptı Türk muhabire kur yaptı
Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
Mucize 2'nin Aziz'i Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli? Mucize 2'nin Aziz'i Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli?
Fenomen gurme Vedat Milor: Parası için evlendim! Fenomen gurme Vedat Milor: Parası için evlendim!
Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine mahkemeden ret! Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine mahkemeden ret!
Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı
Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı
Ceren'in katili cinayet ve hırsızlıktan yargılanırken yine de 'iyi hal'den yararlandı Ceren'in katili cinayet ve hırsızlıktan yargılanırken yine de 'iyi hal'den yararlandı
2018 yılında 9 bin 341 kişi cinayetten hüküm giydi 2018 yılında 9 bin 341 kişi cinayetten hüküm giydi
Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne? Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne?
F.Bahçe'nin teklifini gördü, kulübüne rest çekti! Kolarov bu sefer geliyor F.Bahçe'nin teklifini gördü, kulübüne rest çekti! Kolarov bu sefer geliyor
Göztepe stadının son hali Göztepe stadının son hali

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 12:16:37 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 12:20:59

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz

Emlak Konut GYO ile Galatasaray arasında yapılan yeni protokol gereği Florya arazisi sarı-kırmızılılara iade edildi. Galatasaray, karşılığında Emlak Konut’a 120 milyon TL ödeyecek.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın katılımları ile Riva arazisi üzerinde gerçekleştirilen Düşler Vadisi Riva projesi hakkında Riva’da bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayarak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hakan Yılmaz, projeye hakkında bilgilenme yaparak, "207 dönüm ormanı ile özel bir noktada yer alıyor. Son yaşanan depremle birlikte İstanbul’da Riva bölgesi zemin yapısı açısından sağlamlık düzeyinde olan 3-4 bölgeden biri. Anadolu yakasının kuzeyinde yer alan projemiz ile Riva’da yatırımcılara güven ve konfor bir yaşam için tasarladık. 157 dönüm arazi, 207 dönüm özel arazi, 77 dönüm park alanı, alış-veriş sokağı ve devlet okulu var. Gölet ve yüzülebilir lagün mevcut. Bu lokasyonu İstanbul’a yakın olduğunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

Hakan Gedikli: “Florya’nın Galatasaray Kulübü’nde iade edilmesi karar verdik”

Türkiye’ye ve paydaşlarına değer katmaya çalıştıklarını belirten Hakan Gedikli, "Süreçler uzun ve zorlu olsa önemli olan sonunda kazanımlar önemli. Ülkemizin değerli spor kulübü Galatasaray ile Florya ve Riva arazilerini geliştirmek için protokol yapmıştık. Sonrasında bu alanlarda ihale çalışmalarını yaptık. Riva’da inşaat faaliyetleri devam ediyor. Florya arazisinin çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemesinden 9. ayında protokol feshedildi. Yoğun görüşmeler neticesinde ortak menfaatler konusunda yeni bir protokol imzaladık. Öncelikle Florya’nın Galatasaray Spor Kulübü’nde iade edilmesine karar verdik. Karşılığında 120 milyon TL tutarında bizim üzerimizdeki yükümlülük Galatasaray tarafından ödenecek. Masraflar Galatasaray tarafından ödenecek. Riva arazinde Düşler Vadisi ile aynı şartlarda devam ediyoruz. Bu 5 başlık üzerinde protokol imzaladık. Projeyi en kısa sürede tamamlayıp, teslim edeceğiz. Her iki tarafından da önemli kazanımlar elde ettiğini işin sonunda göreceğiz. Devlet büyüklerimize, Galatasaray ailesine ve Mustafa Cengiz’e teşekkür ederiz" diye konuştu.
  
Mustafa Cengiz: "Evimizi bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz"

Galatasaray’ın tarihi bir anına tanıklık edildiğini vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz ise, "2016 yılından beri süren fiziki ve hukuki nedenlerden çıkamadığımız Florya’nın tekrar dönüşünü, evimize yasal dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Bu değerli araziyi bugünlere getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Projeye delalet eden bütün kardeşlerimi kutluyorum. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli’ye, yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş ve Hakan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Florya bizim yuvamız. Bunun bizim bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Biz bu gecikmeden kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı 120 milyon TL iade ediyoruz. Biz evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz. Yuva en değerli şeydir. Taraftarımız ve rakiplerimizin de bu bağlamda değerlendirmesini diliyorum. 120 milyon Lira gider ödeyeceğiz. Bizim Riva’yı canlandırmamız lazım. Riva, İstanbul’un ulaşım ve sağlam kaya yapası açısından en değerleri yerlerinden. Gelecek Riva’da. 365 gün kalınabilecek bir konumda. Bu konumun camiamızın mutlaka 1400 konuttan birer konut almasını istiyorum. Alacakları her konut Galatasaray’a artı olacak. Burada konut sahibi olmak çocuklarımız ve spor bir camiasının geleceği için çok önemli. Riva’ya sahip çıksınlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Teknik heyet ve futbolcular çok sevindi. Bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Florya’yı en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kemerburgaz ve ada için de yasal süreç devam ediyor" açıklamasında bulundu.  (İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ