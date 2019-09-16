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16 Eylül 2019 Pazartesi 13:10:49 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:11:52

Galatasaray, Avrupa'da 100. galibiyet peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.

- Şampiyonlar Ligi'nde 28 galibiyeti var

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 110 karşılaşmada 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, Club Brugge'u yendiği takdirde Avrupa kupalarındaki "Dalya"yı da Şampiyonlar Ligi'nde başarmış olacak.

Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki 35 karşılaşmada 12 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 24 karşılaşmanın 17'sini kazandı.

Kupa Galipleri Kupası'ndaki 32 maçta rakiplerine 12 kez üstünlük sağlayan Galatasaray, eski adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde de 77 karşılaşmada 29 galibiyet elde etti.

Tarihinde bir kez Süper Kupa mücadelesine çıkan Galatasaray, bu maçı da kazanmayı başardı.

- Geçen sezon bir kez kazanabildi

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Avrupa kupalarındaki "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük organizasyonundaki 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi. D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonraki 5 karşılaşmada bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Benfica ile oynadığı iki maçı birer beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Geçen sezon bir kez kazanarak Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 99'a çıkaran Galatasaray, Club Brugge yendiği takdirde 100. galibiyetin sevincini yaşayacak.  (AA)

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