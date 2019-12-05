G.Saray'da 85 milyon liralık zarar!

TM Dijital Haber Merkezi

Teknik direktörlük kariyerini sorunlu futbolcuları idare etmekle, onları iyi yönetmekle geçiren, 32-33 yıllık deneyiminde genelde bu konularda başarılı da olan Fatih Terim son 2 sezondur özellikle Diagne ve Emre Mor’da istediğini alamadı.

DİAGNE 13 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilirken sergilediği disiplinsiz tavırları karşısında ‘Fatih Terim onu adam eder’ yorumları yapılan, fakat tecrübeli teknik adamın hizaya getiremediği Diagne tam bir hayal kırıklığı olurken, aynı durumun Emre Mor’da da gözükmesi dikkatlerden kaçmıyor. Celta Vigo’dan Galatasaray’a gelirken eşyaları çöpe atılan, La Liga’da çalıştığı hocaları genelde çileden çıkaran Emre’nin Fatih Terim’in yanında da değişmediği apaçık belli olurken, genç futbolcunun sezon sonu beklenmeden Ocak ayında İspanya’ya geri gönderileceği öğrenildi.

EMRE MOR: 15 MAÇTA GOL YOK ASİST YOK

Dün akşam Tuzlaspor maçında oynadığı futbolla fark yaratamayan Emre Mor artık gözden düşerken, 22 yaşındaki orta sahanın 600 bin Euro karşılığında kiralık olarak transfer edilmesi Galatasaraylılara ‘ucuz kurtulduk’ yorumları yaptırdı.