G.Saray’da henüz hazır olmayan futbolcuların durumları teknik heyeti düşündürüyor

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Bu hafta Kasımpaşa’yı kendi evinde 1-0’la geçen Galatasaray’da henüz hazır olmayan futbolcuların durumları teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

FATİH TERİM'DEN BARTALİ'E EMİR

Çarşamba günü Club Brugge ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda fizik kapasitesi henüz yüzde 100 olmayan yıldızlar Fatih Terim’i bir hayli zorlarken, Bartali’nin bu yıldızlar için yoğun mesai harcadığı ifade ediliyor. Kasımpaşa karşısında ilk yarım saatlik dilimde yorgun olduğu bir bakışta anlaşılan ve daha sonra mide bulantısı sebebiyle oyundan çıkan Lemina’nın yanı sıra, iki maçlık cezasını atlatan Seri, tam olarak fit durumda görünmeyen Falcao, uzun süre futboldan uzak kalan Emre Mor Galatasaray’ın yumuşak karnı olurken yeni transferlerden sadece N’Zonzi’nin saha içi performansı dikkatlerden kaçmadı.

ÖMER BAYRAM VE DONK HAZIR

Kayserispor - Kasımpaşa maçlarında orta sahada görev alan ve oynadığı futbolla alkış toplayan Ömer Bayram’ın hazır durumu Fatih Terim’e moral verirken, arkada bekleyen Donk’un da istim üzerinde olması teknik heyeti bir nebze olsun rahatlatıyor.