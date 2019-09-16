G.Saray’da henüz hazır olmayan futbolcuların durumları teknik heyeti düşündürüyor

  • Bist 100
    102395
  • Dolar
    5,7209
  • Euro
    6,3071
  • Altın
    275,3450
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emenike, Westerlo'da Emenike, Westerlo'da
Juncker ile Johnson ilk kez görüştü Juncker ile Johnson ilk kez görüştü
UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: Daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: Daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır
Telefonla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar! Telefonla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar!
İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı
Motorine 7 kuruşluk zam yapılacak Motorine 7 kuruşluk zam yapılacak
FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Yönder, 12 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Yönder, 12 yıl hapse mahkum edildi
New York'ta elektronik sigara satışlarına kısıtlama geliyor New York'ta elektronik sigara satışlarına kısıtlama geliyor
AUZEF 3 ders sınavı yeniden yapılacak mı? AUZEF 3 ders sınavı tekrar taleplerine ilişkin duyuru AUZEF 3 ders sınavı yeniden yapılacak mı? AUZEF 3 ders sınavı tekrar taleplerine ilişkin duyuru
Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü
Yazar Alev Alatlı: ABD'nin kendisi haydut devlet oldu Yazar Alev Alatlı: ABD'nin kendisi haydut devlet oldu
Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı
Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı
Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
Fenerbahçe Başkan Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu Fenerbahçe Başkan Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu
KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
Galatasaray'dan gitti İspanya'ya damga vurdu Galatasaray'dan gitti İspanya'ya damga vurdu
Gaziantep'te park yeri kavgası: 4 kişi hayatını kaybetti Gaziantep'te park yeri kavgası: 4 kişi hayatını kaybetti
Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu
Almanya'daki Türk avukata ölüm tehditleri devam ediyor Almanya'daki Türk avukata ölüm tehditleri devam ediyor
Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti
Halep Çobanbey'deki saldırı anı! Halep Çobanbey'deki saldırı anı!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Halep kentine bağlı Çobanbey’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Halep kentine bağlı Çobanbey’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:37:15 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:45:47

G.Saray’da henüz hazır olmayan futbolcuların durumları teknik heyeti düşündürüyor

Galatasaray'da İtalyan kondisyoner Bartali, yıldız futbolcuların hazır hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Bu hafta Kasımpaşa’yı kendi evinde 1-0’la geçen Galatasaray’da henüz hazır olmayan futbolcuların durumları teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

FATİH TERİM'DEN BARTALİ'E EMİR

Çarşamba günü Club Brugge ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda fizik kapasitesi henüz yüzde 100 olmayan yıldızlar Fatih Terim’i bir hayli zorlarken, Bartali’nin bu yıldızlar için yoğun mesai harcadığı ifade ediliyor. Kasımpaşa karşısında ilk yarım saatlik dilimde yorgun olduğu bir bakışta anlaşılan ve daha sonra mide bulantısı sebebiyle oyundan çıkan Lemina’nın yanı sıra, iki maçlık cezasını atlatan Seri, tam olarak fit durumda görünmeyen Falcao, uzun süre futboldan uzak kalan Emre Mor Galatasaray’ın yumuşak karnı olurken yeni transferlerden sadece N’Zonzi’nin saha içi performansı dikkatlerden kaçmadı.

ÖMER BAYRAM VE DONK HAZIR

Kayserispor - Kasımpaşa maçlarında orta sahada görev alan ve oynadığı futbolla alkış toplayan Ömer Bayram’ın hazır durumu Fatih Terim’e moral verirken, arkada bekleyen Donk’un da istim üzerinde olması teknik heyeti bir nebze olsun rahatlatıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ