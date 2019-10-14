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14 Ekim 2019 Pazartesi 10:37:13 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:43:28

Fransız gazeteciden asker selamı yorumu: Kabul etmek lazım

Fransız gazeteciler, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşam oynanacak Fransa - Türkiye maçını DHA’ya yorumladı.

Fransız gazeteci Denis Balbir, Fransa'nın çok formda olduğunu ve son İzlanda maçındaki galibiyetin takıma moral kattığını belirterek, "Takım son maçı 1-0 kazandı İzlanda karşısında. Onların sahasında kazanmak kolay değil. Takım halinde çok iyi hareket ediyor ve komplike bir futbol oynuyorlar. Türkiye'nin de keyfi yerinde. Grupta sadece iki gol yediler. Ondan sonra gol yemediler, ikisi de duran toptandı. Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak. Türk ekibinin avantajı olduğunu düşünmüyorum. Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum ve Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum" dedi.

"SELAM VERMEYİ KABUL ETMEK LAZIM"

Arnavutluk maçında Türkiye Milli Takımı'nın gol sevincinde asker selamı yapmasını da DHA'ya değerlendiren Balbir, "Bence selam verme durumunu bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Takım, seyircileri o şekilde selamlamaktan mutluluk duyuyorsa, bu şekilde bu takıma müsaade etmek lazım. Ayrıca evet maç çok değişik bir atmosferde oynanacak ancak futbolla siyaseti karıştırmamak lazım" diye konuştu.

OLLIVIER: ÇOK İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK

Fransız bir diğer spor muhabiri Samuel Ollivier ise yaptığı açıklamada, "İlk maçta Fransız takımı hiç formunda değildi. Çok kötüydü ve kaybettiler. Buna rağmen son kazandığı İzlanda maçıyla morali yükseldi takımın. O gün kaybettikleri o maçın rövanşını alıp gayet iyi şeyler yapmak istiyorlar. Çok ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. Bu uluslararası bir maç. Çok önemli bir maç olarak. Hiçbir takım berabere kalmak için sahaya çıkmaz. İki takım da sahaya kazanmak için çıkacaklardır" şeklinde konuştu.

"FUTBOLLA SİYASETİ KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR"

Kylian Mbappe ve Hernandez'in sakat olduğunu ancak Fransa'nın elinde birçok önemli futbolcu bulunduğunu vurgulayan Ollivier, yapılan asker selamı ile ilgili ise, "Ortada jeopolitik bir siyasi durum var. Bu şekilde selam vermelerini yadırgamak bence yanlış ancak futbolla siyaseti de karıştırmamak gerekiyor" dedi.

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