Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı?

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Andone'nin Farnolle yaşadığı pozisyon tartışmaları beraberinde getirdi.

Skor 1-0 Galatasaray'ın lehine iken Farnolle'in hatası sonucu meşin yuvarlağı kapan Andone mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Andone'nin bu pozisyonuna penaltı diyenler kadar, hakemin doğru karar verdiğini savunanlar da var. Peki bu pozisyon hakkında kim, ne dedi?

Rıdvan Dilmen;

"Andone düşse penaltı çalacaktı hakem. Fatih Terim, düşsene demiştir orada zaten. Farnolle orada o hamlesiyle Andone'yi yavaşlatıyor. Oyun içinde bu penaltıyı verse kimse itiraz edemez."

Mehmet Demirkol;

"Andone, Farnolle'dan kaptığı top sonrası aldığı darbeye rağmen ayakta kalıp golü yapmak istedi. Halbuki penaltı ve kırmızı kartı alması işten değildi. Doğrusunu mu yaptı? Bence evet"

Bünyamin Gezer;

Fernolle'nin Andone'ye yaptığı hareket tartışmasız penaltı! Hakem, mutlak bir penaltıyı vermedi! Bu pozisyonun penaltı olması için Andone'nin yere düşmesine gerek yok! Talimatlarda penaltı için böyle bir kural yok.

Erman Toroğlu: "Andone'nin düşmediği pozisyonda Malatyaspor kalecisi tarafından müdahale var. Net penaltı"

Ahmet Çakar: "Andone'nin pozisyonu vallahi de billahi de penaltı değil. Böyle penaltı verilmez"