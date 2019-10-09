Fikret Orman aday olmayacağını resmen açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz haftalarda aldığı seçim kararının detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Orman, yapılacak seçimde başkanlığa aday olmadığını resmen açıkladı. İşte Fikret Orman'ın yaptığı açıklama: "Ben söyleyeceklerimin hepsini zaten söyledim. İçeriğinde neyin, neden, niçin olduğunu zaten ifade ettim ve kararımı bildirdim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım. Görüşümde hiçbir fark yok! Ben kongre kararı aldım. Kongre dediğiniz zaman, seçim gününe kadar kulübü yönetmek zorundasınız. Ben aday olmayacağım dedim zaten. Bunu bir kez daha söylüyorum. Artık konunun muhatabı ben değilim. Aday olacaklarla ilgili soruları onlara sorun. Ben yokum..."