Fernando Muslera, Terim'den forma istedi: Oynarım hocam!

Belinde ağrıları bulunan Uruguaylı eldiven forma istese de teknik ekip temkinli. Fernando Muslera, Galatasaray'ın "1 numaralı" teminatlarından. Özellikle bu sezon hemen hemen her maçın adamı seçilen Uruguaylı eldiven milli takımda sakata gelmişti.

Belinde ağrıları bulunan ve kamptan erken ayrılıp İstanbul'a dönen Muslera'nın tedavisi sürüyor. Sağlık ekibinin seferber olduğu Muslera, Başakşehir mücadelesinde oynamak istediğini söyledi.

Bu özverili yaklaşım teknik ekibi sevindirdi ama risk faktörü düşünülerek temkinli davranıldı. Muslera'nın son durumuna bakılacak ve ona göre karar verilecek. Ki Muslera'nın olmama ihtimaline karşı yedek eldiven Okan Kocuk'a "Hazır ol" denildi.

Seriler karşı karşıya

Bir tarafta evinde 41 maçtır yenilmeyen ayrıca Başakşehir'e karşı iç sahada 11 maçtan sadece birini yitiren Galatasaray, karşısında ise bu sezon ligde en uzun yenilmezlik serisine (9 maç) sahip Başakşehir var. Beraberlik halinde iki takımın da serileri devam edecek aksi takdirde birisi sona erecek.

Buruk üçün peşinde

Başakşehir'in hocası Okan Buruk daha önce formasını giydiği Galatasaray'a karşı antrenör olarak 13 maça çıktı, iki galibiyet, bir beraberlik ve 10 mağlubiyet gördü. Buruk, yarınki maç için önceliklerinin üç puan olduğunu söylüyor. Buruk'un büyük kulüpler arasında tek yenemediği takımın Beşiktaş olduğunu hatırlatalım.

(Türkiye)