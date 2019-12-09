09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 23:48:19
Ferdi 11’e göz kırpıyor
ZİRAAT Türkiye Kupası’ndaki İstanbulspor maçının ardından ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde de golünü atan Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Ersun Yanal’ın iyiden iyiye gözüne girmeye başladı...
GÜNEŞ
■ 20 yaşındaki oyuncu bu performansıyla Yanal’a adeta ‘ilk 11 için hazırım ‘mesajı verdi. Ferdi’yi şu anda hamle oyuncusu olarak düşünen tecrübeli teknik adam, şartlara göre oyuncusuna 11’de şans verebilir.
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