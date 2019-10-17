Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir Kosovalı daha

  • Bist 100
    94362.7
  • Dolar
    5,8819
  • Euro
    6,5311
  • Altın
    281,5200
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CHP'li Yarkadaş ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi! Terbiyesiz... CHP'li Yarkadaş ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi! Terbiyesiz...
Rahim kanserinin başat 5 belirtisi Rahim kanserinin başat 5 belirtisi
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! 18 bin 750 liraya cip satılıyor Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! 18 bin 750 liraya cip satılıyor
Probiyotik alırken buna dikkat edin! Probiyotik alırken buna dikkat edin!
Son dakika! Dilber Ay'ın mezarı mı açılıyor Son dakika! Dilber Ay'ın mezarı mı açılıyor
İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dilber Ay ne zaman vefat etti, mezarı nerede? Dilber Ay'ın kaç çocuğu var? Dilber Ay ne zaman vefat etti, mezarı nerede? Dilber Ay'ın kaç çocuğu var?
Barış Pınarı devam ederken Merkel duyurdu! Almanya'dan Türkiye kararı Barış Pınarı devam ederken Merkel duyurdu! Almanya'dan Türkiye kararı
Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak
Harekat aleyhine manipülasyon için 'Filistinli cesur kız'ı kullandılar Harekat aleyhine manipülasyon için 'Filistinli cesur kız'ı kullandılar
Doların gözü heyette! Doların gözü heyette!
Mustafa Cengiz sonunda isyan etti: 'Artık yeter' Mustafa Cengiz sonunda isyan etti: 'Artık yeter'
Haçlı çocukları Türkiye'ye diz çöktürebilir mi? Silah ambargosu Türkiye'yi ne kadar etkileyecek? Haçlı çocukları Türkiye'ye diz çöktürebilir mi? Silah ambargosu Türkiye'yi ne kadar etkileyecek?
Kamuya 60 bin personel alımı yapılıyor! Kamu personeli alımı şartları 2020 neler? Kamuya 60 bin personel alımı yapılıyor! Kamu personeli alımı şartları 2020 neler?
Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile masaya oturuyor Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile masaya oturuyor
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'yu Real maçına saklıyor Fatih Terim, Lemina ve Falcao'yu Real maçına saklıyor
Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir Kosovalı daha Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir Kosovalı daha
Trabzonspor ligin parlayan yıldızını kadrosuna katıyor Trabzonspor ligin parlayan yıldızını kadrosuna katıyor
Listede olmamasına rağmen en çok oy Abdülkadir'e Listede olmamasına rağmen en çok oy Abdülkadir'e
Millilerimiz 2019 yılına damgalarını vurdu Millilerimiz 2019 yılına damgalarını vurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitimin aksamaması için gereken tedbirler alınacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitimin aksamaması için gereken tedbirler alınacak
Galatasaray'da Garry Rodrigues pişmanlığı yaşanıyor Galatasaray'da Garry Rodrigues pişmanlığı yaşanıyor
Bu ne şımarıklık! PKK/YPG yandaşları Avrupa'da terör estiriyor Bu ne şımarıklık! PKK/YPG yandaşları Avrupa'da terör estiriyor
Caner Cindoruk Kadın dizisinden çıktı mı? Caner Cindoruk yeni dizisi hangisi? Caner Cindoruk Kadın dizisinden çıktı mı? Caner Cindoruk yeni dizisi hangisi?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 11:10:16 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:12:24

Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir Kosovalı daha

Fenerbahçe, Huddersfield’de forma giyen 25 yaşındaki Florent Hadergjonaj’ı Kosova-Karadağ maçında takibe aldı. Isla ve Dirar'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı sağ beke oyuncu bakan Fenerbahçe'de listedeki ilk isim Hadergjonaj...

F.Bahçe teknik heyeti, Kosova- Karadağ milli maçında Vedat Muriç'in yanı sıra sağ bek Florent Hadergjonaj'ı da takibe aldı. Sarı- Lacivertliler, Isla ve Dirar'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı sağ beke oyuncu bakıyor. Listedeki ilk isim ise Hadergjonaj...

VEDAT MURİÇ'E ASİST YAPTI

Karadağ maçında sağ açıkta görev yapan Kosovalı yıldız, Vedat Muriç'in attığı golde ortayı yapan isimdi... 25 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi ise savunmanın sağı...

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

İngiliz Huddersfield ile Championship'te ilk 8 maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübedeydi. Kosovalı, geçen yıl 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

(Takvim)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ