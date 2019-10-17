Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir Kosovalı daha

F.Bahçe teknik heyeti, Kosova- Karadağ milli maçında Vedat Muriç'in yanı sıra sağ bek Florent Hadergjonaj'ı da takibe aldı. Sarı- Lacivertliler, Isla ve Dirar'ın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı sağ beke oyuncu bakıyor. Listedeki ilk isim ise Hadergjonaj...

VEDAT MURİÇ'E ASİST YAPTI

Karadağ maçında sağ açıkta görev yapan Kosovalı yıldız, Vedat Muriç'in attığı golde ortayı yapan isimdi... 25 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi ise savunmanın sağı...

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

İngiliz Huddersfield ile Championship'te ilk 8 maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübedeydi. Kosovalı, geçen yıl 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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