21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47:09 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48:38
Fenerbahçe'ye Marcos Rojo'dan şok istek
Fenerbahçe'nin transferini düşündüğü Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Rojo'dan şok istek. Oyuncu, sarı lacivertli takımdan yıllık 8 milyon Euro istedi.
AKŞAM
Arjantinli savunmacı Marcos Rojo’daki defter de kapanıyor. Manchester United’da forma giyen sol ayaklı futbolcu, 8 milyon euro yıllık ücret istedi. Sarı-Lacivertliler ise böyle bir yıllık ücret ödemeye kesinlikle yanaşmıyor. Önümüzdeki günlerde Marcos Rojo’nun indirime gitmesi halinde bir yeni girişim olacak.
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