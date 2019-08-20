Fenerbahçe'ye Diego Reyes'ten müjdeli haber

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro planlamasında düşünmediği Diego Reyes için Meksika'dan yeni bir iddia geldi.

Diego Reyes'in transferi için Meksika'dan iki kulübün yarıştığı ve Tigres'in daha avantajlı kulüp olduğu kaydedildi.

"YÜZDE 90 TIGRES'E İMZA ATACAK"

Tele Diario'dan Roberto Flores'in haberine göre; Meksikalı stoper, yüzde 90 Tigres'e imza atacak. Club America'nın bu transferdeki şansının yüzde 10 olduğu belirtildi.

Geçen sezonu kiralık Leganes'te geçiren Diego Reyes, İspanya'da kalmak istemiş ancak kulübü ile anlaşamayıp tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü.

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reyes, sezon öncesi hazırlık maçlarında da şans bulmuş ancak iyi bir futbol ortaya koyamamıştı.

Meksikalı stoper, Fenerbahçe forması ile oynadığı hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftarın hedefindeki isim olmuştu.