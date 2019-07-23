Fenerbahçe'nin gündemindeki Badou Ndiaye için Stoke City'den transfer açıklaması

Championship takımlarından Stoke City'nin teknik direktörü Nathan Jones, Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.

Senegalli futbolcuyu kiralık değil, bonservisiyle satmayı düşündüklerini belirten Jones, ''Eğer Ndiaye ve Etebo için teklif gelirse medyayı bilgilendiririm. Bu futbolcuları almak isteyen takımlar iyi para vermek zorunda. çünkü bu isimler takım için önemli. Benim oyuncularım satılık değildir. Futbolcularımızı transfer etmek isteyen takımların ellerini ceplerine götürmesi lazım.'' sözlerini kullandı.

''İLGİNÇ BİR TRANSFER HAFTASI OLACAK''

Yeni sezon öncesi adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Senegalli orta saha hakkında konuşan Jones, ''Transfer için ilginç bir hafta olacak. Bu hafta içinde durumuna bakacağız. Afrika Kupası'nda Senegal adına çok iyi iş çıkarttı, onunla gurur duyduk. Şimdi biraz dinlenmesi gerekiyor. Eğer iyi bir Afrikalı futbolcuysanız maalesef tatil yapma fırsatı bulamıyorsunuz. Kupa sonrası biraz dinlenecek. O yüzden takımda kalırsa sezonun ilk birkaç haftasında oynamayabilir.'' dedi.

''NELER OLACAĞINA BAKACAĞIZ''

Badou Ndiaye'nin geleceği hakkında da görüş bildiren Galli teknik adam, ''Etebo ve Badou, takıma döndü. Tom Ince'in sakatlığı geçti ve o da takımla birlikte çalışıyor. Orta sahada üç iyi oyuncumuz oldu. Transfer döneminin kapanmasına daha var. Neler olacağına hep birlikte bakacağız. Bir şey olursa ben size haber ederim.'' diye konuştu.

(Sporx)