14 Ekim 2019 Pazartesi 09:38:25 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:43:15
Fenerbahçe'den Nabil Dirar'a 1+1 yıllık yeni sözleşme
Fenerbahçe’nin sezon başından beri profesyonelliği ile takdir toplayan Nabil Dirar ile sözleşme yenilemeyi düşündüğü ortaya çıktı.
Yönetimin, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında fıtık rahatsızlığına rağmen iğnelerle sahaya çıkan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Faslı yıldızla devre arası masaya oturacağı bildirildi. Dirar ile seneliği 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı öğrenildi. Faslı starın da Fener’de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
(Star)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a 6 milyon Euro teklif etti
- Tolgay çok mutsuz
- Ali Koç'tan Volkan Demirel'e yeni görev: Yabancı kulüplerin altyapılarını inceleyip raporlayacak
- Fenerbahçe, Kolarov ile ocakta sözleşme imzalayıp sezon sonunda yıldız ismi kadrosuna katacak
- Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Newcastle United, Uğurcan Çakır'ın peşinde