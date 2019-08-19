19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:11:52 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:23:48
Fenerbahçe'de Michael Frey Nürnberg'e kiralandı
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti. (AA)
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