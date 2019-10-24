Fenerbahçe'de Konya alarmı

GÜNEŞ

YENİLMELERİ ALDATMASIN

■ EZELİ rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray’ın karşılaştığı, Başakşehir-Trabzonspor maçının oynadığı haftada Konyaspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bir seri başlatmak için mutlak galibiyet peşinde. Teknik direktör Ersun Yanal ise çok temkinli konuşuyor. Oyuncularıyla toplantı yapan Yanal, Konya ekibinin sahasında BTC Turk Yeni Malatyaspor’a yenilmesinin kendilerini yanıltmaması gerektiğini söyledi. Yanal, “Konya çok tehlikeli bir ekip. İlk dakikada kaleci atılmasa maç çok farklı olurdu” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU SEVİNCİ

■ FENERBAHÇE’de, İttifak Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken kaptan Emre Belözoğlu’nun takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi. Emre, önceki gün yapılan antrenmanda ise özel program dahilinde çalışmıştı. Sarı-Lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.