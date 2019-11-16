16 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 23:57:25
Fenerbahçe'de Emre sevinci
FENERBAHÇE’DE Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor...
GÜNEŞ
■ Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan son Kasımpaşa maçında forma giyemeyen yıldız oyuncu, dün A Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı ve ardından Fenerbahçe antrenmanına katıldı. Emre’nin takımla çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarı-Lacivertli takımda sakatlıları süren Max Kruse ile Vedat Muriç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
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