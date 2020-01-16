Fenerbahçe'de Damien Comolli görevinden istifa etti

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir.

Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.