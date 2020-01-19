Fenerbahçe ve Galatasaray Amin Younes için karşı karşıya geldi

İTALYA’DAN areanapoli.it sitesinin haberine göre; Napoli, Alman futbolcusu Amin Younes’i satmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmayan Napoli’ye henüz bonservis için teklif yapılmadığı belirtildi. Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, yıldız kanat oyuncusunu sadece “Kiralayabileceği” yazılırken, en kötü ihtimalle Younes’in kiralık olarak Türkiye’ye gönderilebileceği kaydedildi.

(Akşam)