  • Bist 100
    98925.7
  • Dolar
    5,7945
  • Euro
    6,4472
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Brent petrolün varili 59,46 dolar Brent petrolün varili 59,46 dolar
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık: Kendimi iyi hissediyorum. Konyaspor maçında oynayacağım Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık: Kendimi iyi hissediyorum. Konyaspor maçında oynayacağım
Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir, nereli? Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir, nereli?
Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı! İşte Yanal ve Comolli'nin belirlediği 3 isim... Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı! İşte Yanal ve Comolli'nin belirlediği 3 isim...
İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü
Younes Belhanda'nın dışında Micheal Seri de Galatasaray taraftarının büyük tepkisini aldı! Younes Belhanda'nın dışında Micheal Seri de Galatasaray taraftarının büyük tepkisini aldı!
Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Miheyev: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Miheyev: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek! Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek!
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oluşan puan durumu
23 Ekim Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi? 23 Ekim Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef Türkiye yeni bölüm nerede çekildi?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
Rusya: Terör örgütü PKK/YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek Rusya: Terör örgütü PKK/YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Anlaşmanın yankıları sürüyor: Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı Anlaşmanın yankıları sürüyor: Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı
23 Ekim ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23 Ekim 2019 yayında 23 Ekim ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23 Ekim 2019 yayında
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Satın aldığı otomobilin motorundan zehirli boz yılan yılanı çıktı Satın aldığı otomobilin motorundan zehirli boz yılan yılanı çıktı
23 Ekim 2011 Van depreminin 8. yılı: 23 Ekim Van depremi kaç şiddetindeydi? 23 Ekim 2011 Van depreminin 8. yılı: 23 Ekim Van depremi kaç şiddetindeydi?
Son dakika... Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Son dakika... Uşak'ta facia! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Bakanlığın uyarısını dinlediler, yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar Bakanlığın uyarısını dinlediler, yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar
A Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'ya İspanya'da ırkçı saldırı A Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'ya İspanya'da ırkçı saldırı
Tokatçı öğretmene beraat kararı Yargıtay'dan döndü Tokatçı öğretmene beraat kararı Yargıtay'dan döndü
Galatasaray taraftarına ağır küfürler eden Belhanda istatistik kağıdında yok oldu! Galatasaray taraftarına ağır küfürler eden Belhanda istatistik kağıdında yok oldu!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:23:32 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:27:12

Fenerbahçe transfer çalışmalarına şimdiden başladı! İşte Yanal ve Comolli'nin belirlediği 3 isim...

Sezona iyi bir başlangıç yaparak zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar da başladı.

Mutlak şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte eksik bölgeler için rapor hazırlayan Ersun Yanal, yönetimden transfer istedi. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim ocak ayında 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti.

MESUT OCAKTA İSTANBUL'DA!

Bu sezon Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil için yeni iddialar ortaya atılıyor. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gideceği yönünde haberler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli'nin de yıldız oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelere devam ettiği belirtilirken, ocak ayında imzaların atılacağı ifade ediliyor. İngiliz ekibiyle bu sezon ligde yalnızca 71 dakika şans bulan Mesut'un 6 ay kiralık olarak Fenerbahçe forması giyeceği kaydediliyor. 

AYRILMAM DEMİŞTİ AMA...

Emery'nin, sistemine uymadığı gerekçesiyle sezon başından bu yana forma vermediği Mesut'u gelecek dönemlerde de kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'den gitmeyeceğini söyleyen Mesut'un ise İspanyol hocanın bu tavrından sonra ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Arsenal'de yıllık 18 milyon euro kazanan Mesut'u kiralanması durumunda ise Fenerbahçe'nin kasasından para çıkmayacağı ve bu oyuncunun maaşını İngiliz kulübünün ödemeye devam edeceği vurgulandı.


SOL BEK İÇİN YENİ HEDEF

Sezon başında Roma'nın yıldızı Aleksandar Kolarov için uzun süre temas halinde olan Fenerbahçe, görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığı nedeniyle ilk 7 haftada sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı- lacivertliler, ocak ayı öncesi harekete geçti. Yönetim, daha önce de gündeme gelen Vitalii Mykolenko'nun transferi için düğmeye bastı. 20 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun birçok maçını izleyen Fenerbahçeli gözlemcilerin teknik direktör Ersun Yanal'a olumlu rapor verdiği öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Dinama Kiev'in alt yapısından yetişen Mykolenko, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.


COMOLLI 19'LUK YILDIZI İSTİYOR

İhtiyacı olan bölgelere takviye yapacak olan Fenerbahçe, genç yıldızların da peşine düştü. Sarı-lacivertliler, Rapid Wien'de oynayan Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. 19 yaşındaki orta saha için sportif direktör Comolli'nin ısrarcı davrandığı öğrenildi. Comolli'nin; Melih'in Eljif gibi kulübe kazanç sağlayabileceğini yönetime rapor ettiği de belirtildi. 


ALİ İÇİN YALANLAMA

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Ali Akman için kulübü Bursa'dan açıklama geldi. Yeşil-beyazlılar, 17 yaşındaki golcünün transfer olacağı haberlerini yalanlayıp, "Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Tek gündemimiz Süper Lig'e dönmek" ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ