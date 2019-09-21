Fenerbahçe moral arıyor! Fenerbahçe-Ankaragücü muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Ülker Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Başkent ekibi karşısında iyi futbolla 3 puan almayı hedefliyor. Fenerbahçe, iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı’nda çıktığı son 14 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı.

TAKIMDA 4 EKSİK VAR

■SARI-LACİVERTLİ ekipte, sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan, Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Altay Bayındır, forma giymesi halinde alt yapısından yetiştiği eski takımı MKE Ankaragücü’ne karşı mücadele edecek.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Aydın, Moke, Conteros, İlhan, Orgill