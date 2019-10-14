Fenerbahçe, Kolarov ile ocakta sözleşme imzalayıp sezon sonunda yıldız ismi kadrosuna katacak
Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil'i devre arasında karosuna katmanın hesaplarını yaparken diğer taraftan da sezon öncesi kadrosuna katamadığı Kolarov için çok kritik bir adamın eşiğine geldi. Kolarov ile Ocak ayında gelecek sezon için ön sözleşme imzalanacak.
FIFA İMZAYA İZİN VERİYOR
FIFA kuralları gereği sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncuyla sezon ortasında sözleşme imzalanabiliyor. İşte Fenerbahçe de bu kuraldan faydalanacak.
ANLAŞMADA GERİ ADIM YOK
Fenerbahçe ile Kolarov arasındaki sezon öncesi prensip anlaşmasının hala yürürlükte olduğu ve Sırp sol bekin Roma ile sözleşme uzatmadığı gibi başka bir kulüple de görüşmediği öğrenildi.
SEZON SONU FORMAYI GİYECEK
Fenerbahçe, Kolarov'a Ocak'ta imza attırıp sezonun bitmesini bekleyecek. Sezonun bitkmesiyle de birlikte dünyaca ünlü Sırp sol bek çubuklu formayı giyerek kameralara poz verecek.
KOLAROV YİNE ESKİSİ GİBİ!
Serie A'da Roma ile 7 maça çıkan Kolarov, bu karşılaşmalarda 3 gol , 1 asiste imza attı. Sırp sol bek formunu aynen koruyor.
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