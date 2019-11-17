Fenerbahçe, ikili mücadele kazanma oranıyla Avrupa’nın devleriyle yarışıyor

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FENERBAHÇE’DE Teknik Direktör Ersun Yanal’ın geride kalan 11 haftada skora yansıtamamaktan yakındığı istatistiklerin Avrupa’nın devlerinin seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de en fazla isabetli şut atan, en fazla topa sahip olan ve pas başarı yüzdesi en yüksek olan Kanarya’nın, ikili mücadele kazanma yüzdesiyle de Avrupa’da B. Münih, Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Strasbourg, Atletico Madrid ve Real Betis’le birlikte Avrupa’nın en iyi 8 takımından biri olması dikkat çekiyor. Milli takımlarda olmayan futbolcularıyla lige verilen arada sık sık toplantılar yapan Yanal da bu konuyu gündeme getirip, “İlk 11 haftada istediğimiz puanları alamasak da zirve yolundaki rakiplerimize karşı istatistiklerde büyük üstünlüğümüz var. İlk yarıda kalan 6 maçta bu istatistiğimizin skora, puana dönmesi gerekiyor. İstatistiklerin skora yansıması şampiyonluğun habercisi olacaktır” ifadelerini kullandığı kaydedildi.