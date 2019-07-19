Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman?

Yeni sezon için çalışmalarını ve transfer sürecini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak.Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0 yenmişti. Gözler şimdi Bursaspor ile yapılacak ikinci hazırlık maçına çevrilmiş durumda. Hazırlık maçları ile eksiklerini tamamlamaya çalışan Fenerbahçe için bugün heyecanlı bir karşılaşma olacak. Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında bugün Bursaspor'u yenmek için mücadele edecek. Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe YouTube hesaplarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı bu akşam saat 18.30’da başlayacak.

FENERBAHÇE’NİN KAMP PROGRAMI BELLİ Mİ?

Fenerbahçe, 21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertli ekip, burada 22 Temmuz Pazartesi günü Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'na katılacak. Fenerbahçe, Münih kentindeki Allianz Arena'da düzenlenecek kupada 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.

Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Cagliari takımı ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi son hazırlık müsabakasını ise 11 Ağustos Pazar günü oynayacak. Bu maçla ilgili detaylar, kesinleştikten sonra açıklanacak