Fener’de sakatlar 11’e dönüyor! Denizlispor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
SÜPER Lig’de 2 haftadır gol atamayan ve milli araya evinde Antalyaspor’a yenilerek giren F.Bahçe, 8. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor’a konuk oluyor.
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■ Sarı-Lacivertliler’de tek eksik, fıtık ameliyatı geçiren Dirar.. İyileşen Serdar Aziz, Hasan Ali ve Rodrigues ilk 11’deki yerlerini alacak. Son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek. Ağrıları bulunan Max Kruse ise Denizli'ye götürülmedi. Yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek’le ilk maçına çıkacak olan Yeşil-Siyahlılar’da ise Kolombiyalı santrfor Rodallega’nın sakatlığı sürüyor.
MUHTEMEL 11’LER:
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Bergdich, Sapunaru, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Barrow
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Zajc, Deniz, Muriç
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