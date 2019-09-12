Fatih Terim'in 4 maçlık cezası 3'e indirildi

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı 3 maça düşürdü. Terim, cezadaki 1 maçlık indirime rağmen Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak ve o maçta cezasını tamamlayacak.

Tahkim Kurulu, Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala'nın ise 3 maçlık cezasını onadı. Erteleme talepleri reddedildi. (DHA)