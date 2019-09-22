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22 Eylül 2019 Pazar 10:34:24 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 10:36:05

Fatih Terim'e Rus meslektaşından övgü dolu sözler

Lokomatif Moskova’nın hocası Semin, Fatih Terim’i yere göğe koyamadı. 72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, “Terim’i periyodik olarak Şampiyonlar Ligi’nde görüyoruz. Yeteneğine hayran oldum. Avrupa’nın en iyi teknik direktörlerinden biri” şeklinde konuştu.

AKŞAM

RUS basınına açıklamalarda bulunan Lokomotif Moskova’nın Teknik Direktörü Yuri Semin, G.Saray’ın Hocası Fatih Terim’le ilgili konuştu. Semin, “Fatih Terim’i periyodik olarak Şampiyonlar Ligi’nde görüyoruz. Kendisiyle daha önce rakip olmuştuk. Yeteneğine hayran oldum. Avrupa’nın en iyi eğitmenlerinden biri ve karakter olarak da çok iyi biri. Kariyerim boyunca birçok Türk kulübüyle rakip oldum. Galatasaray’ın sahası gerçekten bir cehennem. Oraya rakip olarak çıkınca bunu anlıyorsunuz” dedi.

İSTANBUL’DA İŞLERİ ZOR

Semin, “Bu sezon Galatasaray zorlu bir gruba düştü. Brugge beraberliği bence iyi bir sonuç. Herkes Real Madrid ve PSG’yi favori olarak gösteriyor. Bence de çok etkili takımlar. Ancak Galatasaray’ı kendi sahasında yenebilmek gerçekten çok zor bir iş. İstanbul deplasmanı hem Real Madrid hem de PSG için kolay olmayacak. Taraftarlar inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Saha içinde futbolcular birbirlerini duymuyor. Kenardan talimat iletmek bile bir hayli zor. Galatasaray kendi evinde bir canavar” diye konuştu.

GS TARAFTARI FARKLI

Tecrübeli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “İleride tekrar Galatasaray’la rakip olabilir miyiz? Bilmiyorum. Bu işler biraz da şans. Biz de onlar da Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı sağlarsa neden olmasın! Ancak benim Avrupa’da gördüğüm en zor deplasmanlardan biri Galatasaray... Galatasaray taraftarlarını da tebrik etmek gerekiyor. Takımlarının kazanması için her şeyi yapıyorlar.”

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