Fatih Terim'den sağlık heyetine Falcao talimatı

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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan bugünkü Sivasspor maçını düşünürken salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile yapacakları mücadeleyi de aklından çıkartamıyor. Başarılı çalıştırıcıyı dev maç için düşündüren en önemli konulardan birisi de aşil tendonundaki sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Radamel Falcao.

FALCAO İLE GÜÇLENECEĞİZ

Terim golcü için sağlık heyeti ile sürekli irtibat halinde. Real Madrid karşılaşmasında galibiyetten başka bir ihtimal düşünmeyen ve bunun için de Falcao’ya ihtiyaç duyan Aslan’ın teknik patronu, sağlık heyetine, “Real Madrid maçında Falcao’ya ihtiyacım var. Tüm imkanları kullanarak onu hazır edin. Falcao ile çok daha güçlü bir takım olacağız” dediği öğrenildi.

BALE MAÇA YETİŞMİYOR

Öte yandan Aslan’ın rakibi Real Madrid’in de sakatlıklardan yana derdi var. Hırvatistan ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında sakatlanan Galli oyuncu Gareth Bale’nin sakatlığının en az 1 hafta daha süreceği açıklandı.Yıldız futbolcunun salı akşamı oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.