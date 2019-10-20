Fatih Terim, Real Madrid maçında asları ilk 11'de sahaya sürecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçında yeniden asları ilk 11’de sahaya sürecek. Bu doğrultuda Feghouli, Nagatomo ve Mariano maça ilk 11’de başlayacak.
Sivasspor maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında asları yeniden 11’e sürmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Feghouli, Sivasspor maçının yıldızlarından Emre Mor’un yerine görev yapacak.
Babel’in yeri garanti. Orta sahada ise Nzonzi’nin yanında Seri ve Belhanda’nın oynaması bekleniyor. Beklerse Nagatomo ve Mariano’ya emanet olacak. Stoper tandeminde de Marcao ve Luyindama birlikte görev yapacak.
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