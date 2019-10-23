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23 Ekim 2019 Çarşamba 09:27:07 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:28:50

Fatih Terim maç sonu yine değişim sinyali verdi: Takımı seneye yine değiştirmek zorunda kalacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın transferlerde yaşadığı zor süreci ve gelecek sezon olacakları anlattı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı sonrası sezon başında transferlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, gelecek sezon da aynı şeyleri yaşacaklarını açıkladı.

"TÜM TRANSFERLER SONA KALDI"

Fatih Terim, eleştirilerin sert olduğunu altını çizerken "Allah aşkına arkadaşlar, Real Madrid ile oynuyoruz. Ceza yemiş, mevcutların en iyisini almış Galatasaray'dan bahsediyoruz ve milyarlık takımlarla savaşıyoruz. Ufak reaksiyonları ben dahil herkes hak edebilir ama ıslığı, küfrü hak etmez. Andone, Seri, Nzonzi, Seri, Muslera, Yuto, Belhanda, Feghouli vs. Bu oyuncular, bizle sezon başı geçirmedi. Bir takımın sezon başı çalışması, bir apartmana temel atılmasıdır. İyi temel atarsanız yukarı iyi kat çıkarsınız. Falcao dahil tüm transferler sona kaldı." dedi.

"UEFA, 'KATILMAYIN' DESE DAHA İYİ"

Yeni transferlerin tam anlamıyla hazır olmamasına değinen Terim, "Lemina 4-5 aydır oynamıyor. Seri uzun zaman bizle değildi. Nzonzi bekledi. Bir de yaşlarınız belirli seviyedeyse, bütün dezavantajları bir potada eritmeliyiz. Bu isimleri yapmaya mecburduk. Bunları bahane olarak söylemiyorum. UEFA, 'Katılmayın' dese daha iyi. Santrfor, Denizli haftası geldi. Birkaç tane oyuncuyu da alamadık. Şikayetçi değilim ama fizik olarak hazır olmak için zaman lazım. Fiziği hazır olanların da seviye farkı olabilir." açıklamasını yaptı.

"SENEYE DE YENİ TAKIM KURMAK ZORUNDAYIZ"

Terim, ayrıca "Biz seneye de yeni bir takım kurmak zorundayız. Bunların hepsini göndereceğiz, eğer bir oyuncu satmazsak tekrar yeni sıfırlar arayacağız. Hiçbirimizin işi kolay değil. Sesimiz çıkmıyor, bahane üretmiyoruz, sebep göstermiyoruz ama soruya da cevap vermeden yapamıyoruz. Üç kupada devam eden Galatasaray'ın her oyuncuya ihtiyacı olduğunu unutmamamız lazım." diye konuştu.

(Sporx)

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