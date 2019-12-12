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12 Aralık 2019 Perşembe 10:05:41 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 10:14:23

Fatih Terim iki yıldızının da biletini kesti

Dün gece oynadıkları oyunla Galatasaray camiasını yine hayal kırıklığına uğratan N'Zonzi ile Seri'nin hesabı kesildi

TM Dijital Haber Merkezi

Dün gece PSG karşısında yine taraftarlarını şaşırtmadığı gibi herhangi bir şekilde mücadele de ortaya koymayan futbolculardan N’Zonzi ve Seri’nin hesabı kesildi.

N'ZONZİ'NİN İŞİ BİTTİ

Daha önce 6-0 sonuçlanan Real Madrid maçının 46.dakikasında oyundan alınan, o karşılaşmanın ardından ligde Gaziantep ve Başakşehir maçlarında yedek kulübesinde oturan N’Zonzi dün gece sergilediği performans yine hayal kırıklığı yaratırken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in Fransız orta sahanın Roma’ya geri gönderilmesini istediği belirtildi. Yayıncı kuruluşa verdiği cevaplarla tepki çeken 30 yaşındaki orta sahanın da köprüleri attığı anlaşılırken, Galatasaray’ın ön libero bölgesi için arayışlara koyulduğu bildirildi.

'SERİ SAKATLANMADI KAÇTI'

Dün gece dökülen isimlerin başında gelen ve 41.dakikaya kadar oyunda varlığıyla yokluğu belli olmayan Seri de Ocak ayında gönderilecekler arasında liste başında yer alıyor. Oynadığı 17 maçta kendisinden beklenen verimi sağlayamadığı gibi Kouassi'yle girdiği ikili mücadele sonrası bir anda sahayı terk eden Fildişili futbolcu için ‘Mücadele etmek istemedi, kaçtı’ iddiaları ortaya atılırken, Fatih Terim’in de durumun farkında olduğu ifade edildi. 

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