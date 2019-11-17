Fatih Terim 16 yaşındaki genç yıldıza kancayı attı

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İzmir ekibiyle idmanlara çıkmasına karşın U17 Ligi’nde forma giyen ve bu sezon 12 gole imza atan Kazımcan için henüz bir bonservis bedeli belirlemediği kaydedildi. Altay’ın 16 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.