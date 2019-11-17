17 Kasım 2019 Pazar 09:41:21 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:43:02
Fatih Terim 16 yaşındaki genç yıldıza kancayı attı
CİM-BOM’UN TFF 1. Lig ekibi Altay’da forma giyen 16 yaşındaki Kazımcan Karataş’a talip olduğu iddia edildi.
STAR
İzmir ekibiyle idmanlara çıkmasına karşın U17 Ligi’nde forma giyen ve bu sezon 12 gole imza atan Kazımcan için henüz bir bonservis bedeli belirlemediği kaydedildi. Altay’ın 16 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
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