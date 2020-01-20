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20 Ocak 2020 Pazartesi 00:00:21 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 00:06:10

Farklı mağlubiyet sonu oldu! Kasımpaşa'da istifa

Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden Tayfur Havutçu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa’ya gelecek maçlarında başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.

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