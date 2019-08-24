  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır
skişehir'de oluşan obruklar vatandaşları korkutuyor skişehir'de oluşan obruklar vatandaşları korkutuyor
Sakarya'da denize giriş yasaklandı Sakarya'da denize giriş yasaklandı
İdlib'de bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı İdlib'de bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kimler arabulucu olabilir? Arabuluculuk başvuru formu Kimler arabulucu olabilir? Arabuluculuk başvuru formu
Astronot Anne McClain boşanma sürecindeki eşinin banka hesaplarına uzaydan eriştiği iddia edildi Astronot Anne McClain boşanma sürecindeki eşinin banka hesaplarına uzaydan eriştiği iddia edildi
Uşak'ta orman yangını Uşak'ta orman yangını
Tüm dünya Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türk'ün gücünü gördü Tüm dünya Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türk'ün gücünü gördü
Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajındaki incelemelerde bulundu Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajındaki incelemelerde bulundu
Dwight Howard, Lakers'la anlaşacak! anlaşacak Dwight Howard, Lakers'la anlaşacak! anlaşacak
MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
Ersun Yanal'dan Dirar'a özel konuşma Ersun Yanal'dan Dirar'a özel konuşma
Fenerbahçe'ye iki Viking geliyor Fenerbahçe'ye iki Viking geliyor
Lise kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları için gerekli belgeler Lise kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları için gerekli belgeler
Prof. Dr. Caner Arabacı: Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var Prof. Dr. Caner Arabacı: Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var
Suudi Arabistan'da Danijel Aleksic sürprizi Suudi Arabistan'da Danijel Aleksic sürprizi
Falcao'dan Monaco'ya: "Sözünüzü tutun!" Falcao'dan Monaco'ya: "Sözünüzü tutun!"
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde MSB'den anlamlı paylaşım Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde MSB'den anlamlı paylaşım
Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor! Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor!
ÖSO, PKK-YPG'lilerin işgali altındaki Fırat’ın doğusunu temizlemek için Türkiye'den emir bekliyor ÖSO, PKK-YPG'lilerin işgali altındaki Fırat’ın doğusunu temizlemek için Türkiye'den emir bekliyor
Mustafa Cengiz'e Radamel Falcao sorusu Mustafa Cengiz'e Radamel Falcao sorusu
MSÜ astsubay MYO kayıtları ne zaman yapılacak? Astsubay MYO kayıtları nasıl yapılacak? MSÜ astsubay MYO kayıtları ne zaman yapılacak? Astsubay MYO kayıtları nasıl yapılacak?
İran Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitime başlıyor İran Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitime başlıyor
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:50:42 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52:08

Falcao'dan Monaco'ya: "Sözünüzü tutun!"

Hem bonservis hem de bir golcü daha almak isteyen Monaco, Falcao transferinde Galatasaray'ı oyalamaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldız, Monaco'ya "14 milyon olan ücretimi 8'e indirdim. Karşılığında bana bonservisim için bedel almama sözü verdiniz. Şimdi niye para istiyorsunuz?" dedi.

Radamel Falcao transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray taraftarı yolunu gözlerken, Fransa'da adeta psikolojik bir savaş devam ediyor. Dün de Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

 

Marca Claro'da yer alan habere göre; Falcao'nun elinde Monaco ile imzaladığı 'serbest kalma' anlaşması bulunuyor. Galatasaray ile de anlaşma sağlayan Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun son anda 180 derece görüş değiştirmesi sonrası şaşırdı. Fransız ekibi, Falcao'nun yerine benzer kalitede birini bulana kadar izin istedi ancak Kolombiyalı yıldızın kalitesinde ve bütçelerine uygun bir isim bulunamadı.

FALCAO: ''NİYE PARA İSTİYORSUNUZ?''

Falcao, bonservisinden en az 3 milyon euro isteyen Monaco yöneticileriyle bir konuşma yaptı. Golcü futbolcu, Monaco yönetimie ile yaptığı konuşmada "14 milyon olan ücretimi 8'e indirdim. Karşılığında bana bonservisim için bedel almama sözü verdiniz. Şimdi niye para istiyorsunuz?" sözlerini kullandı ve ayrılık isteğini yineledi.

SON GÜNE KADAR BEKLEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giymek isteyen Falcao, bu nedenle Monaco'dan ayrılmayı kafasına koydu. 33 yaşındaki yıldız, transferin biteceği son tarihe kadar bu belgeyi kullanmak istemese de Monaco şayet söz verdiği şekilde serbest bırakmazsa bu belgeyi işleme koyacak.

FALCAO FEDA DEDİ, MONACO GARANTİ VERDİ

2017'de Monaco ile sözleşmesini yenileyen Falcao, 14 milyon euroluk maaşını önce 9, sonra 8 milyon euroya düşürmüş ve kulübüne yardımcı olmuştu. Kolombiyalı forvet, maaşında indirime giderken bunun karşılığında takımdan bedelsiz ayrılmak isterse kolaylık sağlanmasını istemişti. Monaco da Falcao'ya bedelsiz transfer garantisi vermişti.

PEKİ SON DURUM NE?

İki kulüp arasındaki pazarlık devam ediyor. Oyuncu zaten Galatasaray ile anlaşmış durumda. Bu Galatasaray'ın elindeki en büyük koz...

Falcao öyle ya da böyle Galatasaray forması giyecek. Görüşmeler sürüyor. Dün de iki kulüp arasında pazarlık vardı. Monaco hem para istiyor (3 milyon Euro) hem de "Bir golcü daha transfer etmeden bu iş olmaz" diyor. Fransa'dan ayrılmayan menajerler Özgün Koyutürk ve Ahmet Bulut, Monaco kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ