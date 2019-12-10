Falcao İzmir’e saklanacak

GÜNEŞ

■ PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan ve tam 67 gün sonra sahalara dönen Radamel Falcao için teknik direktör Fatih Terim, yeni bir plan yaptı... Alanyaspor karşılaşmasının son 13 dakikasında süre alan ancak tam olarak iyileşemeyen Kolombiyalı golcü yarın oynanacak olan PSG mücadelesine yedek kulübesinde başlayacak. İmparator, maç eksiği olan oyuncusunu PSG’nin yanı sıra hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçında da riske etmeyecek.

EN BÜYÜK KOZU OLACAK

■ OYUNCUSUNU yeniden kaybetmek istemeyen Fatih Terim’in hedefi, bu iki mücadelenin son anlarında Falcao’ya görev verip maç eksiğini kapatmak. Terim, Kolombiyalıyı bu şekilde hazır hale getirerecek ve ilk 11’de sahaya sürecek. Zirve yolundaki kritik mücadelede Falcao'dan faydalanmak isteyen Terim'in İzmir'de en büyük kozu Kolombiyalı olacak.