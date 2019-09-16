33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin gelişi sonrası kombine kart satışı rekoru kıran, loca satışlarında büyük artış sağlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao forma ve tişörtlerine olan yoğun ilgi nedeniyle GS Store’larda stokların tükendiği kaydedildi. Kolombiyalı yıldızın, Galatasaray’la çıktığı ilk maçında Kasımpaşa’ya golünü atmasının ardından Falcao formalarına talebin daha da arttığı ve GS Store mağazalarında formalara isim yazdırmak için “A harfi” kalmadığı öğrenildi. (Star)