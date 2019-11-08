Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor: Beni geri alın!
İspanya La Liga takımlarından Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Fabri, Ocak ayında Beşiktaş'a dönmek için haber yolladı.
Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Ligi takımlarından Fulham'a sattığı Fabri, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istiyor.
Fulham'da geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan ve bu sezon başında İspanya La Liga takılarından Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanya'da da aradığını bulamadı ve yeniden İstanbul'a dönmek için menajerine talimat verdi.
Fulham'dan bonservisini alabilecek durumda olan İspanyol futbolcu, Ocak ayında Beşiktaş'a dönebilmek için siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na menajeri vasıtasıyla haber gönderdi.
Fabri'nin bu talebini değerlendirecek olan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transferdeki stratejisini belirleyecek.
(Sporx)
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