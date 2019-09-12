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12 Eylül 2019 Perşembe 15:18:56 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:30:03

F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici: Ben bunları hak edecek ne yaptım

Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği 28 kişilik listeye alınmayan Mehmet Ekici, "Transferin bitmesine çok kısa süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hak edecek ne yaptım! Çok büyük üzüntü yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede Mehmet Ekici kadroya dahil edilmedi. Sarı-Lacivertlilerde yıldız futbolcunun en geç ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken Ekici'den açıklama geldi. 

Fenerbahçe forması giyebilmek için Trabzonspor'a rest çekip altı ay tek başına idman yapan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik listeye alınmadı. Malumun ilamı gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

2016-17 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferine izin vermeyen kulübü Trabzonspor'la restleşip kadro dışı kalan Mehmet Ekici, büyük hayallerle geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığının ötesine geçemeyince sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı. Ekici, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Düzcespor'a iki gol atmış ama yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Mehmet sonrasındaki süreçte de hep sakatlıklarıyla anıldı.

Bir türlü iyileşemeyen, istikrar yakalayamayan tecrübeli oyuncunun kadro dışı kalma süreci ise hızlandı. Gözden çıkarılan Ekici, artık takımdan ayrı çalışacak ve forma giyemeyecek. 29 yaşındaki orta sahanın devre arasında da Fenerbahçe'den tamamen ayrılması bekleniyor.

"KİMSE BANA İSTENMEDİĞİMİ SÖYLEMEDİ"

Fenerbahçe forması giymek için büyük zorlukları göze aldığını belirten Mehmet Ekici, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak "Kimse bana istenmediğimi söylemedi. Transferin bitmesine çok kısa süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hak edecek ne yaptım! Çok büyük üzüntü yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon maça çıkamayan Mehmet Ekici, iki sezonda 19'u ilk on birde 36 karşılaşmada görev yapmış, 5 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. Ekici, kariyerinin en parlak dönemini ise Ersun Yanal'la Trabzonspor'da yaşamış, 42 maçta 10 gol, 14 asistle yıldızlaşmıştı. (Takvim)

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