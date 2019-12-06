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06 Aralık 2019 Cuma 09:58:22 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 10:02:24

F.Bahçe davet etti! Yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor

Sarı-Lacivertliler, ara transfer çalışmaları için gaza bastı. Skorer bir kanat oyuncusu almak isteyen Fenerbahçe, bu bölge için en önemli aday olan Ahmed Musa’yla yaptığı görüşmelerde önemli yol kat etti.

Sarı-Lacivertliler, ara transfer çalışmaları için gaza bastı. Skorer bir kanat oyuncusu almak isteyen Fenerbahçe, bu bölge için en önemli aday olan Ahmed Musa’yla yaptığı görüşmelerde önemli yol kat etti. Nijeryalı futbolcu ve menaceri, İstanbul’a davet edildi. İkilinin pazar günü Türkiye’ye gelecekleri öğrenildi.

Comolli, İstanbul’da Musa ve menaceriyle masaya oturup pazarlıklara son şeklini verecek. 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyiyor. 2018’de transfer olduğu Al-Nassr’da umduğunu bulamayan Musa, kulüp yetkilileriyle görüşerek ayrılma konusunda anlaştı.

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Musa’ya başka bir talip olmadığı için Al-Nassr’ın kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe sezon başında Suudi Arabistan’ın bir başka takımı olan Ittıhad’dan Garry Rodrigues’i kiralamıştı.  (Fanatik)

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