GÜNEŞ

■ SON 4 deplasman maçından da galip ayrılamayan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yenilginin ardından şunları söyledi: “Bizim tepkisizliğimizden dem vuracağım. Evet, ben suçluyum. Oyuncuların tepkisizliği olamaz. Bunu öğretememişiz, bu tepkisizliği kabul edemem. Kimsenin F.Bahçe'ye zarar vermesine müsaade etmem. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Diğer takımlar da puan kaybedecek. Burada tepkiyi göstermemek altı çizilecek sorun.”