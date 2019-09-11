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11 Eylül 2019 Çarşamba 15:17:40 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:24:30

Eşref Hamamcıoğlu: Lise müdürü, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanan Fenerbahçe Kulübü Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin'in doğal üyelikten feragat edeceğini ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanan Fenerbahçe Kulübü Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin'le ilgili olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. Galatasaray Lisesi Müdürü'nün Galatasaray Spor Kulübü'nde sembolik bir temsil durumu olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray Lisesi Müdürü’yle ilgili polemiğin spor sayfalarında olmasını doğru bulmuyoruz. Bu atamayı önerenler, inceleyip atayanlar ve bu atamayı yapanlar, bu durumun polemik olacağını bilerek yapmışlardır. Bu tür ayrıştırmalara gelmeden birlikte ve güçlü durmamız lazım. Şu anda lisede misafir olarak bulunuyoruz. İlgili, ilgisiz herkesin demeç vermesi, ‘Geldikleri gibi giderler’ şeklindeki demeçler yanlıştır. Hoş olmayan bir durum olmuştur ama lise müdürümüzün de sadece eğitime konsantre olacağından emin olarak, Fenerbahçe Kulübü Üyeliği’nden istifa etmiştir. Kendisi lisemizin müdürüdür. Bununla ilgili girişimde bulunduk. Kendisini ziyaret ettik. Polemik oluşmamasına teminen kendisine bir teklif götürdük. Sizin göreviniz sadece ve sadece Galatasaray Lisesi’ni temsil etmektir. Bu konuda bu kadar polemik konusu oldu. Spor sayfalarına konu oldu. Doğal üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü’ne ve Divan Kurulu’na bir dilekçeyle müracaat edecek. Özel durumu ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle, tüzüğün kendisine verdiği temsil görevini kendi idari kadrosunda Galatasaraylı olan birisine devredecek. Bizim önerimiz bu polemiğin sonlanmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı tayine müdahale etme şansımız yoktur. Dolayısıyla bu konunun çözümü bu şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.  (İHA)

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